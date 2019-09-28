بركان الغضب: إزالة قذائف وصواريخ بطرابلس

قام عناصر إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة بإزالة قذيفة مدفعية وراس حربي لصاروخ S200وعدد (2) هاون وعدد (2) صاروخ PG7 ولغم مضاد للآليات بعدد من المناطق في العاصمة طرابلس.

وبينت عملية بركان الغضب عبر حسابها بموقع “فيسبوك” أنه جرى إزالة قذيفة مدفعية وراس حربي لصاروخ S200 وعدد (2) هاون وعدد (2) صاروخ PG7 ولغم مضاد للآليات بمناطق عين زارة وطريق المطار وغوط بوساق وذلك خلال عمليات التمشيط وإزالة مخلفات الحرب والألغام.

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