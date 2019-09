الاتحاد الإفريقي: سندخل بقوة على خط فض النزاع في ليبيا

المتوسط:

أكد الاتحاد الإفريقي، الجمعة، عزمه الانخراط بشكل أكبر في البحث عن حل للنزاع الليبي، وخاصة في ضوء تعيين مبعوث مشترك له وللأمم المتحدة إلى ليبيا.

وعبر الاتحاد في بيان له عقب اجتماع وزاري نظمه المغرب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلقه العميق إزاء خطورة الوضع في ليبيا وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وكل أنحاء القارة الإفريقية.

وأشار الاتحاد إلى أنه يثق في ضرورة الانخراط الفعلي والعاجل للاتحاد الإفريقي في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا”، مؤكدا دعمه “تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا”.

