ورشة عمل لإطلاق مشروع مكافحة ندرة المياه في ليبيا

أعلن مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في ليبيا، انطلاق ورشة عمل لإطلاق مشروع تثمين إمكانات المياه المستعملة المعالجة، ومياه الصرف الصحي في التنمية الزراعية في ليبيا.

وقالت المنظمة إن الهدف من الورشة التي بدأت أمس في تونس، هو تشخيص إنتاجية الموارد المائية غير التقليدية في الزراعة، وسبل تخزينها واستخدامها في المنطقة المغاربية، من خلال تقارير تقييم وطنية في دول المغرب العربي، تمهيدا لوضع خطة عمل إقليمية تركز على إمكانات التعاون، وتشجع على الاستثمار، مؤكدة إصرارها على استكمال كل الجهود الهادفة في التصدي لندرة المياه في المنطقة.

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