المتوسط:

أعلنت سرية “كورنيت” التابعة للكتيبة 155 مشاة استهدافها، الجمعة، سيارة نوع “تويوتا 24 دبل” مصفحة كانت تستخدم لنقل الذخيرة.

وذكر مكتب إعلام الكتيبة 155 مشاة على حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه تم تدمير السيارة بالكامل واستهداف تجمع بجوارها وانتشار أشلاء عناصر قوات الوفاق.

The post الكتيبة 155 تعلن استهداف سيارة مصفحة لنقل الذخيرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية