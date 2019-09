بحث تطوير البنية التحتية في الغريفة

المتوسط:

اجتمعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية في الغريفة، مع عمداء وأعضاء مجلس بلديات الجنوب، الجمعة، وذلك لمناقشة تطوير البنية التحتية وتفعيل المشروعات الأساسية في تلك البلديات.

وبينت بلدية الغريفة في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الاجتماع تناول كيفية تقديم الدعم لهيئة الشباب والرياضة من برنامج للجنوب.

واتفق المجتمعون، على تقديم مذكرة بالخصوص من بلديات الجنوب إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

