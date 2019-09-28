قوات الوفاق تكشف لبوابة إفريقيا نتائج استهداف قوة حماية سرت

أعلن الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي مقتل 2 من القوات التابعة لحكومة الوفاق وجرح آخرين جراء قصف جوي استهدف مقرات تابعة لقوة حماية سرت.

وقال المجعي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن ما وصفها بقوات “حفتر استهدفت مواقع تابعة لقوة حماية سرت في جارف وفي قلب المدينة ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى”.

وحول الأوضاع في العاصمة طرابلس أكد أنها تشهد حالة من الهدوء الحذر مبينا أنه جرى أمس الجمعة استهداف موقع تابع لوزارة الداخلية في باب البحر بالقرب من فندق ماريوت مشيرا إلى “خروج مظاهرات في ميادين العصمة طرابلس لدعم حكومة الوفاق وعملية بركان الغضب” حسب تعبيره.

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