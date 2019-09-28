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توقعات بعودة سفن عملية صوفيا للعمل قريباً

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن قائد مهمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة التهريب المعروفة بـ”عملية صوفيا” الأدميرال إنريكو كريدينتينو، أنه على ثقة كبيرة بأن السفن التابعة للعملية، ستعود للعمل قريبا.

وكانت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قد صرحت مطلع الشهر الجاري أن مصير عملية صوفيا البحرية، التي أطلقت عام 2015، سيُحدد من قبل الدول الأعضاء نهاية الشهر، وذلك بعد إيقاف إمكانياتها البحرية قبل أشهر بسبب عدم قدرة الدول الأعضاء على تلبية طلب إيطاليا بتعديل نظامها التشغيلي.

وشدد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، من جهته على دعم بلاده لحرس السواحل الليبية بحكومة الوفاق، مؤكدا في كلمة له أمام البرلمان الإيطالي، دعم بلاده للمجلس الرئاسي ومجهوداته في مكافحة تدفقات المهاجرين.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت في وقت سابق يوم أمس إعادة توطين 124 مهاجرا، سبقَ وغادروا سفينة أوشن فايكنغ، في 5 دول أوروبية.

وصرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده ستُركّز خلال الفترة القادمة على 3 عوامل رئيسية فيما يخص ملف الهجرة، أولها وقف عمليات مغادرة المُهاجرين من شواطئ ليبيا وإعادة من لا يحق لهم البقاء في إيطاليا إلى أوطانهم، وأخيراً إعادة النظر في نظام دبلن المعني بنظام الهجرة واللجوء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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