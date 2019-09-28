“المؤقتة” تعتمد 2020 عاماً للتدريب والتطوير

اعتمدت الحكومة المؤقتة عام 2020 عاما للتدريب والتطوير في ليبيا على أن يشمل البرنامج كافة المؤسسات العامة والباحثين عن العمل بمشاركة القطاع الخاص في مجال التدريب.

وبحسب ما ورد عن الحساب الرسمي على موقع فيسبوك لوزارة العمل فإن مبادرة التدريب تقدم بها الوزير مسعود صوة الذي عقد جملة من الاجتماعات عقب الموافقة على مقترح التدريب مع ممثلين عن الحكومة ومديري إدارات الوزارة استعدادا لتنفيذ خطة التدريب.

وعليه شدد وزير العمل على ضرورة التعجيل بتشكيل لجنة عليا للتدريب وفق القوانين على أن تتواصل مع كافة القطاعات العامة لإعداد احتياجاتها التدريبية بالإضافة إلى حصر كافة الباحثين عن العمل استعدادا لتدريبهم العام المقبل كل حسب مؤهلاته

كما شدد وزير العمل على أهمية دور الهيئة العامة للتشغيل وحث إدارة المشروعات الصغرى والمتوسطة بها لاستقطاب الباحثين عن العمل.

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