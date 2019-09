المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية زوارة، بأنه تم البدء في حملة نظافة واسعة داخل مدينة زوارة يقوم بها المجلس البلدي بالتعاون مع شركة الخدمات العامة والتي بدأت بشارع سليمان الباروني خلال الايام الماضية.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن الحملة وصلت اليوم الى ساحة المجمع الاداري وتشمل كذلك عدة مناطق داخل البلدية.

