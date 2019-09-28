الجهيناوي: التطورات الليبية تؤثر على المنطق .. ويجب العودة إلى الحوار

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن ما تشهده ليبيا من تطورات خطيرة يؤثر على السلم والأمن إقليميا ودوليا.

ودعا الجهيناوي خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بتكليف من رئيس الجمهورية، دعا إلى وقف فوري للاقتتال، والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، مجددا التزام بلاده بمواصلة دعم مبادرة رئيس الجمهورية التونسية الراحل، الباجي قايد السبسي، بالتنسيق الكامل مع الجزائر ومصر والمجموعة الدولية، لمساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة، من خلال الحوار، والتوافق، وتغليب المصلحة العليا للوطن.

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