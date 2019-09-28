شباب هون : لا تأجيل لخريف هون 23

سيقام مهرحان ( الخريف ) بهون في موعده هذا العام : وهذا رغم جدل دار حول صفحات التواصلالاجتماعي من قبل المهتمين ورواد المهرجان بشأن تأجيل هذه الدورة أو الاستمرار بالعمل عليها وذلكبسبب الظروف الامنية التي تمر بها ليبيا لكن كان صوت الشباب هو من حزم الامر والذين شرعوا منذأيام في التحضير لهذه الدورة والتي تعد الدورة ( 23 ) لخريف هون .

وفي تصريح خاص ابوابة افريقيا الاخبارية قال اسامة علي عضو اللجنة التحضيرية لهذه الدورة ” لقدشرعنا منذ ايام في الاجتماعات للتحضير وفي وضع الرؤيا الخاصة بالدورة واختيار ادارة واعضاءاللجان للدورة وتكليفهم”

وعن المهرجان قال اسامة ان المهرجان سيقام بموعده ولثلاثة ايام كما جرت العادة من ..25- الى 27 اغسطس القادم

واضاف أن مهرجان الخريف ومنذ دورته الاولى رسخ فكرة العمل الاهلي والتطوعي للاهالي بمدينةهون ، والذين يعدّون كلهم عاملين فيه وعلى نجاحه والدفع به في كل دورة نحو الافضل وعاملين على تقديم صورة مشرقة وحقيقية لما يمتلكه هذا الوطن الغالي من موروث وعادات وتقاليد تنم على الاصالةوالفن والذوق الرفيع..

كما أضاف أن من أهم اسباب استمرار المهرجان وتباث مواعيده هو اعتماده على الدعم الاهليللاستمرار فلا دعم رسمي يتلقاه المهرجان وهذا ما سبب كثير من الاحيان في قلة الامكانيات لتقديمكل مانطمح اليه لأجل الافضل ولولا التفاف اهالي هون من حوله لتوقف المهرجان من فترة طويلة .

واختتم اسامة تصريحه للبوابة بقوله المهرجان يقام في فصل الخريف وهو فصل تكون فيه الاجواءالمناخية معتدلة في مدينة هون وهو ايضا الفصل الذي تجنى فيه التمور الطازجة ويمثل فرحة المزارعبما جادت عليه النخلة من عطائها ومن هنا كان سر اختيار هذا الموعد والاصرارا على الثبات عليه بل منهنا ايضا جاءت تسمية المهرجان ب ( خريف هون )

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