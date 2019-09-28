الزائدي: الغرب يخلدون قادتهم ويدفعونا للعكس

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي أن الغرب يخلدون قادتهم السياسيين بينما يسوقون لنا فكرة التقليل من قدر قادتنا ومبدعونا.

وقال الزائدي في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” بعنوان “‫في المؤامرة” إن “الغرب يخلدون قادتهم السياسيين ويكرمون علمائهم ومبدعيهم، يبنون لهم الأضرحة وينصبون لهم التماثيل لتزين الميادين، ويطلقون أسماءهم في كل مكان يصلون إليه في الأرض أو الكواكب، لكنهم سمموا أفكار بعضنا بأن ذلك عبادة للأشخاص وهو كفر مبين، وسوقوا لنا أن التقليل من قدر قادتنا ومبدعينا ومفكرينا، يعنى التحرر والتقدمية والتفتح لكى يذهبوا إلى خانة النسيان، وبدأً من جهود كثير من المستشرقين الخبثاء في تشويه والتشكيك في أفعال رموزنا التاريخيين”.

وأضاف “يستمر الإعلام المسيطر عليه حاليا من اللوبي الصهيوني في تشويه صور زعماء الأمة ومحاولة طمس إنجازاتهم، ربما لكي لا نجد من نتذكر ونبجل إلا أعلام الغرب”.

وختم الزائدي بالقول “رحم الله جمال عبدالناصر، أعظم رجالات الأمة، في هذا العصر”.

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