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الزائدي: الغرب يخلدون قادتهم ويدفعونا للعكس

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي أن الغرب يخلدون قادتهم السياسيين بينما يسوقون لنا فكرة التقليل من قدر قادتنا ومبدعونا.

وقال الزائدي في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” بعنوان “‫في المؤامرة” إن “الغرب يخلدون قادتهم السياسيين ويكرمون علمائهم ومبدعيهم، يبنون لهم الأضرحة وينصبون لهم التماثيل لتزين الميادين، ويطلقون أسماءهم في كل مكان يصلون إليه في الأرض أو الكواكب، لكنهم سمموا أفكار بعضنا بأن ذلك عبادة للأشخاص وهو كفر مبين، وسوقوا لنا أن التقليل من قدر قادتنا ومبدعينا ومفكرينا، يعنى التحرر والتقدمية والتفتح لكى يذهبوا إلى خانة النسيان، وبدأً من جهود كثير من المستشرقين الخبثاء في تشويه والتشكيك في أفعال رموزنا التاريخيين”.

وأضاف “يستمر الإعلام المسيطر عليه حاليا من اللوبي الصهيوني في تشويه صور زعماء الأمة ومحاولة طمس إنجازاتهم، ربما لكي لا نجد من نتذكر ونبجل إلا أعلام الغرب”.

وختم الزائدي بالقول “رحم الله جمال عبدالناصر، أعظم رجالات الأمة، في هذا العصر”. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • .الغرب ينظر الى العرب على انهم مواطنين من الدرجة الثالثة عامة والى ليبيا خاصة على انها مستعمرة ينهبون ثرواتها بتنصيب امعة رئيسا لها يزعمون ان توافقيا مع ان الجميع توافقوا على رفضه فهل تقبل اى دولة غربية من التى تدعى الديمقراطية وحماية حقوق الانسان ان يحكمها رئيس مرفوض من غالبية الشعب ويعمل لحساب مافيا تسيطر على العاصمة حسب تعبير باشاغا وزير داخلية السراج اى استخفاف بارادة الشعب الليبى واهمال راى نواب الشعب فى رفض حكومة الوصاية ولكن الجيش الوطنى مدعوما بشعب عظيم قادر ان يحرر بلاده من الخونة والعملاء مهما كانت التضحيات فهم احفاد عمر المختار لايرضون سوى بالعزة والكرامة للوطن وتهون امام ذلك كل التصحيات فقتلانا شهداء فى الجنة وقتلى الخوان فى النار فهم كلابها كما قال رسول الله على هؤلاء الخوارج من سفهاء المسلمين عملاء الصهاينة

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  • عندما القى الطرطور محمد مرسى عندما كان رئيسا اخوانيا لمصر فى عيد العمال بمصنع الحديد والصلب وذكر اسم عبدالناصر راى تصفيق حاد من العمال الحاضرين رغم عبدالناصر هو من حبس الاخوان بعد ان اطلقوا عليه الرصاص فى المنشية فجعلهم فى خبر كان الى ان اخرجهم السادات فردوا له الجميل واردوه قتيلا فى احتفاله بنصر اكتوبر انهم خوان لا يصلح معهم الا السجن

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