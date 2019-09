تفاصيل اجتماع “عبد الجليل” بأعضاء لجنة التحقق من النتائج المحجوبة

المتوسط:

التقى وزير التعليم لحكومة الوفاق مع لجنة التحقق من النتائج المحجوبة لبعض لجان امتحانات الشهادة الثانوية الدور الاول العام الدراسي 2018/2019 وقدمت اللجنة نتائج أعمالها التي امتدت لثلاثة أيام متتالية حيث ناقش الوزير مع اللجنة كافة بيانات الطلاب في كل تلك اللجان التي تم حجب نتائجها والآلية والإجراءات والمقارنات التي اتبعتها اللجنة لتحقيق أهدافها واستنتاج المؤشرات اللازمة لاتخاذ قرار بخصوص الإفراج من عدمه عن نتائج كل قاعة في كل لجنة.

بعد نقاش مستفيض اعتمد الوزير التوصيات التي خلصت لها اللجنة وقرر الآتي:

١- الإفراج عن النتائج المحجوبة لجميع اللجان في القسمين العلمي والأدبي مع الاستمرار في حجب نتائج بعض القاعات في بعض اللجان لوجود مؤشرات عالية لعملية غش في بعض المواد بها.

٢- سوف يتم الإفراج عن النتائج المبينة أعلاه هذه الليلة وسوف يتم إرسال رسائل نصية لكل الطلبة بنتائج امتحاناتهم.

٣- سوف يتم تشكيل لجنة تربوية لاقتراح وخلال ثلاثة أيام الحل الأمثل لماهية الإجراء الذي سوف يتم اتخاذه بخصوص الطلبة الذين ستستمر حجب نتائجهم.

٤- إحالة كل الملاحظين والمراقبين والمشرفين على القاعات التي تم بها الغش على التحقيق وإنزال أشد العقوبات بمن يثبت مخالفته لنظم الامتحانات وتسهيله لعملية الغش.

