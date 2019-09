مديرية أمن الجفارة تضع خطة مشتركة لتفعيل عمل البوابات والدوريات

المتوسط:

اجتمع مدير أمن الجفارة عميد “عبدالناصر الطيف” صباح اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2019م بمنتسبي مركز شرطة السواني والكريمية ووحدة المعلومات، وبحضور عدد من قوات الجيش الليبي.

حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد خطة أمنية مشتركة وتفعيل عمل البوابات والدوريات وخاصة بوابة الرملة وسيدي إسليم.

وكما قام مدير الأمن رفقة رئيس المركز وعدد من قوات الجيش الليبي بزيارة لبوابة الرملة وتكليف دورية وتمركز أمني داخلها.

ويأتي هذا الإجتماع ضمن سلسلة من الإجتماعات سابقة مع عدد من قوات الجيش الليبي للاتفاق على التعاون المشترك من أجل المجاهرة بالأمن وتفعيل جميع الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

