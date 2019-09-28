امغيب: الإخوان يطالبون السراج بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن جماعة الإخوان يطالبون رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “جماعة الإخوان المسلمين يطالبون السراج بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا على حد قولهم” مضيفا “أنا أقول إن هذه المطالبات الغير واقعية في هذا الوقت بالتحديد إن دلت على شئ إنما تدل على أن تنظيم الإخوان المسلمين قد شعر بقرب حسم المعركة لصالح الجيش وأنه خسر الحرب ومني بخسائر فادحة أصابته بالذعر والخوف الشديد خاصة بعد استهداف سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية مواقع للمليشيات داخل العاصمة طرابلس وبشكل دقيق، وإنهم الآن تحت سيطرة حالة من الرعب أفقدتهم حتى القدرة على التفكير قبل المطالبة بمثل هذا التدخل التركي المباشر الذي لن يحدث على الارض أمام أنظار العالم والأمم المتحدة والذي لن يقبل به احد من كل ابناء الشعب الليبي الأبي ان حدث”.

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