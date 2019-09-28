الأرصاد: احتمالية سقوط أمطار على الساحل من مصراتة إلى طبرق غدًا

توقع المركز الليبي للأرصاد الجوية أنه من المحتمل أن تتساقط أمطار، غدا الأحد، على الساحل الممتد من مصراتة إلى طبرق.

وقال المركز في نشرته البحرية الصادرة، اليوم السبت، إنه لا توجد تحذيرات في ما يخص طقس اليوم، لكنه نبه إلى احتمال سقوط أمطار غدا على الساحل من مصراتة إلى طبرق، على أن يصل ارتفاع الموج 0.75 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

من المحتمل سقوط أمطار يوم الغد على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، والريح ستكون شمالية شرقية بوجه عام، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس وسرعته ما بين 05 إلى 10 عقدات.

وسيرتفع الموج ليتراوح بين 0.25 إلى 0.75 متر؛ بينما سيكون البحر ما بين الهادئ وخفيف الموج، على أن تبلغ درجة حرارة سطح البحر نحو 26 درجة مئوية، وستكون الرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

من المحتمل سقوط أمطار على ساحل الخليج، والريح ستكون شمالية شرقية إلى بحري بوجه عام، تتحول إلى شمالية غربية على أقصى الساحل الشرقي، وسرعتها ما بين 05 و15 عقدة، وتصل يوم الغد إلى 20 عقدة على ساحل بنغازي.

ارتفاع الموج سيتراوح ما بين 0.25 و1.00 متر، وتتفاوت حالة البحر بين هادئ إلى خفيف الموج، على أن تكون درجة حرارة سطح البحر بين 25 و27 درجة، والرؤية جيدة إلى متوسطة على أقصى الساحل الشرقي.

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