آمر منطقة طبرق العسكرية يجري زيارة تفقدية إلى مطار المدينة

ليبيا – قام آمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركه طبرق اللواء هاشم بورقعة خلال اليومين الماضيين بجولة تفقدية شملت مطار طبرق الدولي ومديرية امن منفذ مطار طبرق.

الجولة تضمنت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية طبرق إجتماع بإدارة المطار ومدير عام مطار طبرق ومدير أمن المطار ومدراء الأجهزة والإدارات الأمنية بالمطار اضافة لآمر إدارة الاستخبارات العسكرية طبرق وآمر قاعدة طبرق البحرية وسرية من الشرطة العسكرية وأمراء عن الوحدات والإدارات العسكرية في نطاق منطقة طبرق العسكرية.

وتم خلال الاجتماع بحث سير العملية الأمنية بالطريقة الصحيحة ودعم الأجهزة الأمنية بالمطار من تجهيزات لمقراتها وتوفير الإمكانيات لها والتنسيق بينها وبين الغرفة الأمنية المشتركه وكافة الإدارات الأمنية.

وشملت الجولة صالة المطار والمهبط والساحة ومستودع الوقود والبوابات بالمطار والمكاتب الإدارية.

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