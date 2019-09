المتوسط:

زار آمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركه طبرق اللواء هاشم بورقعة، مطار طبرق الدولي ومديرية أمن منفذ مطار طبرق.

وخلال الجولة، تم عقد اجتماع بإدارة المطار ومدير عام مطار طبرق ومدير أمن المطار ومدراء الأجهزة والإدارات الأمنية بالمطار اضافة لآمر إدارة الاستخبارات العسكرية طبرق وآمر قاعدة طبرق البحرية وسرية من الشرطة العسكرية وأمراء عن الوحدات والإدارات العسكرية في نطاق منطقة طبرق العسكرية.

وختاما، تم بحث سير العملية الأمنية بالطريقة الصحيحة ودعم الأجهزة الأمنية بالمطار من تجهيزات لمقراتها وتوفير الإمكانيات لها والتنسيق بينها وبين الغرفة الأمنية المشتركه وكافة الإدارات الأمنية.

The post جولة تفقدية لآمر منطقة طبرق العسكرية بمطار المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية