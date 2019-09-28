تعليم الوفاق تحدد موعد إعلان النتائج المحجوبة لطلاب الشهادة الثانوية

التقى وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل لجنة التحقق من النتائج المحجوبة لبعض لجان امتحانات الشهادة الثانوية الدور الاول العام الدراسي 2018/2019 .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن اللجنة قدمت نتائج أعمالها التي امتدت لثلاثة أيام متتالية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة بيانات الطلاب في كل اللجان التي تم حجب نتائجها والآلية والإجراءات والمقارنات التي اتبعتها اللجنة لتحقيق أهدافها واستنتاج المؤشرات اللازمة لاتخاذ قرار بخصوص الإفراج من عدمه عن نتائج كل قاعة في كل لجنة.

واعتمد عبد الجليل التوصيات التي خلصت لها اللجنة وقرر الإفراج عن النتائج المحجوبة لجميع اللجان في القسمين العلمي والأدبي مع الاستمرار في حجب نتائج بعض القاعات في بعض اللجان لوجود مؤشرات عالية لعملية غش في بعض المواد بها مع التأكيد أنه سوف يتم الإفراج عن النتائج هذه الليلة وسوف يتم إرسال رسائل نصية لكل الطلبة بنتائج امتحاناتهم.

كما تقرر تشكيل لجنة تربوية لاقتراح وخلال ثلاثة أيام الحل الأمثل لماهية الإجراء الذي سوف يتم اتخاذه بخصوص الطلبة الذين ستستمر حجب نتائجهم وإحالة كل الملاحظين والمراقبين والمشرفين على القاعات التي تم بها الغش على التحقيق وإنزال أشد العقوبات بمن يثبت مخالفته لنظم الامتحانات وتسهيله لعملية الغش.

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