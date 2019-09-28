رئيس مجلس إدارة شركة البريقة ينفي ادعاء الوطنية للنفط بشأن زيادة تزويدات الوقود للمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24- خاص

نفى رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط خيرالله صالح أن التزويدات للمنطقة الشرقية قد زادت لهذا العام عن العام السابق لنفس الفترة من 01 يناير إلى 01 سبتمبر.

وأضاف صالح في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن المؤسسة تناست رسائلهم ومنشوراتهم إلينا والتي تفيد بعكس ما ورد بالتصريح وآخرها رسالة مدير عام التزويد والنقل البحري بطرابلس رقم صادر 546 بتاريخ 10/09/2019م، والتي مفادها “بأنهم لاحظو زيادة في مسحوبات الوقود من مستودعي طبرق وبنغازي (مسحوبات وليست تزويدات).

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن هذا الأمر الذي قد يترتب عليه عجز في الإمدادات في الأشهر القادمة لهذه المستودعات، حيث يبدو جلياً حالة التخبط والتناقض التي هم فيها الآن.

وتابع صالح :”أما بألنسبة لإمدادات وقود الطيران فهي بالكامل من إنتاج مصافي المنطقة ولا دخل لهم بها إلا شحنة 6,600 طن متري التي وردت بتاريخ 03/04/2019م”، مؤكدًا أن جميع المراسلات التي تؤكد ذلك موجودة لديهم.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أصدرت القرار رقم 125 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط بنغازي برئاسة خيرالله صالح الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة البريقة حسب القرار السابق من مؤسسة طرابلس التي اعتبرت قرار مؤسسة بنغازي هو انقسام للشركة.

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