وصول 50 حافلة مدرسية إلى بنغازي

بنغازي-العنوان

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري وصول 50 حافلة نقل مدرسية، ضمن 1587 سيارة وصلت إلى الميناء عبر سفينة نقل السيارات كوسو شنغهاي.

وبحسب بيان نشرته الإدارة عبر صفحتها بـ”فيسبوك” اليوم السبت، قال الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، أن السفينة وصلت إلى الرصيف رقم ثلاثة بالميناء الرئيسي، قادمة من ميناء إنتشون بكوريا الجنوبية.

وأشار الشهيبي إلى أن الحافلات المدرسية وصلت لصالح مصرف التجارة والتنمية وشركة واصل.

وكان مصرف التجارة والتنمية قد أعلن في ديسمبر الماضي عن تأسيس شركة “واصل” للنقل من بينها الاستثمار في مجال النقل عن طريق خدمة تاكسي رحال وطيران برنيق.

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