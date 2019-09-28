الجهيناوي: ما تشهده ليبيا من تطورات خطيرة يؤثر على السلم والأمن إقليمياً ودولياً

ليبيا – قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن ما تشهده ليبيا من تطورات خطيرة يؤثر على السلم والأمن إقليمياً ودولياً.

الجهيناوي ذكر خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة بتكليف من رئيس الجمهورية بموقف تونس الداعي لوقف فوري للإقتتال وللعمليات العسكرية والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وجدد التزام بلاده على مواصلة بذل قصارى الجهد في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي وبالتنسيق الكامل مع الشقيقتين الجزائر ومصر والمجموعة الدولية لمساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة من خلال الاحتكام إلى الحوار والتوافق وتغليب المصلحة العليا لبلادهم،بما يمكّن من تحقيق التسوية السياسية الشاملة.

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