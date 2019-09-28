معالي وزير التّعليم يبحث وضع صيانة المدارس ببلدية البيضاء

البيضاء 28 سبتمبر 2019 (وال) – التقى معالي وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور “فوزي عبدالرحيم بومريز” مدير مكتب المشروعات بالمجلس البلدي البيضاء وعدد من ممثلي البلدية .

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان وزارة التعليم بمدينة البيضاء ، مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية التابعة للوزارة وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع الصيانات التشغيلية العاجلة لعدد من المدارس على مستوى البلدية، حيث عرض من ممثلي المجلس البلدي عدد المدارس المحتاجة لمعالجات عاجلة من حيث الأولوية.

ومن جهته، عرض مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية على مشروعات البلدية عدد المدارس التي قامت الوزارة بصيانتها وتقديم كامل الخدمات لها.

وأضاف مدير المصلحة أن هناك عدد من المدارس التي استلم عملية صيانتها جهاز تنمية وتطوير المدن التابع لرئاسة الوزراء ، حيث لا يحق للمصلحة أن تتداخل معه في نفس المشاريع وفق شروط التعاقد المتعارف عليها، غير أن الوزارة عن طريق المصلحة لن تدخر جهداً لكي تفتح هذه المدارس أبوابها للطلاب.

وأكد معالي الوزير في ختام الاجتماع على حرصه تجاه تقديم كافة الخدمات الضرورية والأساسية للمدارس سواء ببلدية البيضاء أو في كافة المناطق التعليمية بالبلديات.

وشدد معاليه على السعي من أجل حلحلة كافة المشاكل التي تم عرضها خلال اللقاء، منوهاً بأن الوزارة ومصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية التابعة لها سخرت كافة الجهود لتجهيز المؤسسات التعليمية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2019 – 2020.م (وال – البيضاء) ر ع / هــ ع

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