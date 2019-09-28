سلاح الجو يدمر معسكر “البنيان المرصوص” في سرت..وقيادي من مصراتة يهدد بلدي سرت

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن معسكر “شهداء البنيان المرصوص” في منطقة جارف في سرت تعرض لغارات جوية من قبل طائرات سلاح الجة الليبي أدت إلى سبه تدنير كامل له.

وأوضح المصدر أن الغارات كانت أمس الجمعة على المعسر بغرض تحييده عن الخدمة بعد أن اتخذ المعسكر نقطة تجمع استراتيجية هامة لعناصر قوات الوفاق.

وأفاد المصدر أن قوات الوفاق تستغل المعسكر لتنفيذ عمليات عسكرية إرهابية ضد القوات المسلحة الليبية وخاصة بتنفيذ هجومها على قاعدة الجفرة العسكرية.

وعلى إثر هذه الغارات، هدد أحد المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي من مصراتة والقيادي في عمليتي “البنيان المرصوص” و”فجر ليبيا” المدعو حميد عيسى خضر المجلس البلدي سرت.

ووضع خضر عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” المجلس البلدي سرت أمام خيارين إما تنفيذ مطلبه بإدانة قصف مقر معسكر شهداء “البنيان المرصوص”، وإما الرحيل.

وقال القيادي السابق مخاطبًا بلدي سرت :”عندكم لنهاية اليوم يا إما تطلعوا ببيان استنكار لقصف طيران حفتر لقوات “البنيان المرصوص” يا إما تلموا ملفاتكم وتورونا جمال خطواتكم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24