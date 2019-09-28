حافلات النقل المدرسية التابعة لـ”واصل” تصل بنغازي

كشف المتحدث الإعلامي لميناء بنغازي مفتاح الشهيبي عن وصول سفينة السيارات “كوسكو شنغهاي” صباح اليوم السبت وعلى متنها 1587 سيارة مستوردة.

وأضاف الشهيبي أن شنغهاي كانت تحمل أيضا 50 حافلة خاصة بنقل طلاب المدارس تتبع شركة واصل، وهي أحد استثمارات مصرف التجارة والتنمية.

وكان مصرف التجارة والتنمية قد استلم 30 حافلة مدرسية مطلع الشهر الجاري وكانت إدارة المصرف قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن تأسيس شركة “واصل” للنقل من بينها الاستثمار في مجال النقل المدرسي.

وتضمنت هذه الاستثمارات خدمة تاكسي رحال وطيران برنيق التي أعلنت قبل أيام عن شروعها في إجراءات شراء الطائرة الثانية لها من شركة إيرباص طراز إي 320.

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