المجلس الأفريقي يدعم تعيين مبعوث إلى ليبيا

بعد أن أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عن قلقه إزاء الأحداث في ليبيا، وانخراطه مؤخرا مع الدول الإقليمية، أعلن المجلس الأفريقي عن دعمه لتعيين مبعوث مشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا.

خطوة جديدة على خط المشهد الليبي، تأتي تزامنا مع الجهود الألمانية لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا، ومحاولة جديدة لرسم الخطوط والسياسيات المتعلقة بالدول الأفريقية، بعد ركود طويل، اقتصر على البيانات والاستنكار، طيلة السنوات الماضية.

الإعلان الأفريقي، جاء بعد اجتماع وزاري نظمه المغرب على هامش الدورة السابعة والأربعين، للجمعية العامة للأمم المتحدة، في بيان وصف فيه المجلس الأوضاع في ليبيا بالخطيرة، على أمن المنطقة والقارة الأفريقية بشكل عام.

وأوضح الاتحاد الأفريقي أنه وصل إلى قناعة بضرورة أن يكون للاتحاد الأفريقي، دروا بارزا في المشهد الليبي، لإرساء الحوار وإنهاء الصراع الدائر منذ سنوات.

الدخول الأفريقي المفاجئ في ليبيا، يأتي في توقيت حرج تعيشه تونس والجزائر والسودان، جيران ليبيا، لتدارك الأوضاع المغاربية ولملمة الشتات الذي قد يجر القارة بأسرها إلى مراحل أكثر خطورة مما تعيشه اليوم.

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