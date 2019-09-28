70 متطوعا يقومون بجمع النفايات في طرابلس

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج جديد يهدف إلى مساعدة ليبيا على مواجهة تحديات التنمية بطريقة مبتكرة.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان له أن 70 متطوعًا تجمعوا على شاطئ أبو نواس في العاصمة طرابلس، لإزالة القمامة كخطوة أولى لتوسيع استراتيجية إدارة النفايات الصلبة التي ستشمل المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات.

وبين البرنامج أن مختبر التسريع في ليبيا سيحقق نسيمًا جديدًا على جدول أعمال التنمية المستدامة مردفا “لقد أنشأنا فريقًا جديدًا سيعمل مع ممثلين محليين مبدعين في عدة تجارب للبحث عن أوجه تآزر لحل التحديات في ليبيا”.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو إن البرنامج خطوة أولى نحو نهج أكثر ابتكارا وشمولية للتنمية المستدامة في ليبيا.

وعبر المتطوعون الذين شاركوا في النشاط عن اقتناعهم بأهمية الحفاظ على نظافة المدن واحترام البيئة.

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