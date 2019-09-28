أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت ، تشغيل الوحدة الثانية بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية والدخول بها على الشبكة العامة بعد الانتهاء من عمليات الصيانة وإجراء جميع الاختبارات التشغيلية المقررة لها، بقدرة إنتاجية 100 ميغاوات، والتي سوف تساهم في زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن فنيي ومهندسي محطة جنوب طرابلس قاموا بأعمال صيانة الوحدة التي دامت أكثر من أربعين يوماً.

وحضر أعمال الاختبارات التشغيلية مساعد مدير عام الانتاج خير الله الحضيري ومدير إدارة الوقاية ومدير إدارة محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية .

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