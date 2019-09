أقيمت بمقر بيوت الشباب غدامس، فعاليات المعرض التراثي الشعبي، في دورته الأولى، برعاية مكتب الثقافة والسياحة بالمدينة، حيث شاركت فيه أكثر من خمس وعشرين طاولة لمنتجات حرفية ومهنية وغذائية وفنية، صنعت بأيدي المشاركات.

وتضمنت المعروضات مقتنيات تراثية، وسعفيات، وأزياء وحليا وأكلات شعبية، إلى جانب التمور والصناعات القائمة عليها، والتي تشتهر بها مدينة غدامس بصفة خاصة.

