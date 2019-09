برلماني: تنظيم الإخوان يلتقط أنفاسه الأخيرة ويشعر بقرب انتهاء المعركة

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن مطالبات جماعة الإخوان المسلمين “غير الواقعية” لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا تدل على أن تنظيم الإخوان قد شعر بقرب حسم المعركة لصالح الجيش.

وقال امغيب في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” أن تنظيم الإخوان أدرك خسارته للمعركة ومني بخسائر فادحة أصابته بالذعر والخوف الشديد خاصة بعد استهداف سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة مواقع للمليشيات داخل العاصمة طرابلس وبشكل دقيق.

