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برلماني: تنظيم الإخوان يلتقط أنفاسه الأخيرة ويشعر بقرب انتهاء المعركة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن مطالبات جماعة الإخوان المسلمين “غير الواقعية” لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا تدل على أن تنظيم الإخوان قد شعر بقرب حسم المعركة لصالح الجيش.

وقال امغيب في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” أن تنظيم الإخوان أدرك خسارته للمعركة ومني بخسائر فادحة أصابته بالذعر والخوف الشديد خاصة بعد استهداف سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة مواقع للمليشيات داخل العاصمة طرابلس وبشكل دقيق.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • الاخوان خوان فى كل مكان راينا الاخوانى المجرم حسن البشير وهو كان يحكم حكم عسكر ودينى ولا علاقة له بالدولة المدنية فكان الاخوان فى السودان اكثر الناس قمعا وفساد والان فى مصراطة معقل الخوان المفسدين وعلى كل الشرفاء طرهم خارج المدينة للتخلص من عمالتهم للاحتلال التركى والطليانى اما كل من يسكت على خوان المدينة فهو شريك لهم فى الخسة والعمالة خاصة بعد ان قتلوا من قبل رئيس المجلس البلدى مصراطة عندما طلب تحييد المدينة عن القتال فقتله الخوان لانه ينسف مشروعهم الصهيونى للسيطرة على البلاد واى بلد تسمح للحيوان صوان ان ينجس ارضها فهى ديوث ولا يمسح عنهم العار الا حرق اوكارهم كما حدث مع الوكر الرئيسى للمرشد العام فى مصر والان يعيشون فى امان وراينا فضيحتهم بالامس بعد ان اوهموا الخرفان الغبية انهم سيسقطوا النظام ويعيدوا مرسى من القبر للقصر بعد صلاة العصر فكان ما كان ياسادة ياكرام حفل امام المنصة حضره الالاف من المؤيدين لقاهر الخوان فى قلب القاهرة امام المنصة وبالقرب من رابعة التى سخقوا فيها وسخر الجميع من قناة الجزيرة الحقيرة لم تجد ما تذيعه سوى مظاهرة لفروخ صغار لو اعطيت كل واحد منهم كيس شيبسى يعمل لك ما تريد بينما نهب مقاول الانفار باقى المبلغ المخصص لمل متظاهر وهو 500 جنيه وعرضوا فيديوا قالوا انه فى قنا ثم عرض نفس الفديوا فى بلد على بعد الف كيلو لنفس الاشخاص اه يانافوخى من الغباوة

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  • يازاوى ياحر انت حر مالم تضر اما ان تحضر الاحتلال العثمانى من جديد الذى ضحى الاجداد من اجل اخراجهم فهذه ليست حرية بل خسة وندالة ومرفوضة من شرفاء ليبيا اما الانجاس مثلكم فيهمون الحرية غلط حرية النكاح بان تقدم امك او زوجتك لاخوانى مثلك يرتكب معها الفاحشة باسم النكاح هذه ليست حرية يازوى هذه قلة ادب اتفوا عليك منحط تبيع شرفك وشرف بلدك

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