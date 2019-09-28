أكدت بلدية نالوت تواصل حملة مكافحة القوارض والآفات التي أطلقتها شركة الخدمات العامة والنظافة نالوت بالتعاون مع المجلس البلدي بالمدينة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية نالوت أن الحملة تستهدف الأماكن العامة ومكبات القمامة والحدائق والمزارع الواقعة في نطاق البلدية تحت الجبل إضافة إلى توزيع ما يزيد عن 180 كيلو من الحبوب الخاصة للقضاء على القوارض والحشرات الضارة، على المواطنين والمزارعين بالمدينة.

وأوضحت البلدية أن الحملة تأتي في سياق تعاون شركة الخدمات العامة والنظافة للقضاء على الآفات المسببة لمرض اللشمانيا وغيرها من الأمراض الجلدية.

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