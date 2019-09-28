شركة الكهرباء تعلن تشغيل الوحدة الثانية بمحطة جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، تشغيل الوحدة الثانية بمحطة جنوب طرابلس الغازية، والدخول بها على الشبكة العامة بعد الانتهاء من عمليات الصيانة الجسيمة وإجراء جميع الاختبارات التشغيلية المقررة لها.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن الوحدة الثانية بمحطة جنوب طرابلس، بقدرة إنتاجية 100 ميغاوات، وتساهم في زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية، مضيفة أن أعمال صيانة الوحدة التي دامت أكثر من أربعين يومًا تمت بجهود فنيي ومهندسي محطة جنوب طرابلس.

وحضر أعمال الاختبارات التشغيلية مساعد مدير عام الإنتاج، المهندس خير الله الحضيري، ومدير إدارة الوقاية، ومدير إدارة محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية.

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