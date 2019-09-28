السوق الموازية: تراجع العملات الرئيسية أمام الدينار

واصلت أسعار صرف العملات الرئيسية الأكثر تداولًا في السوق الموازية تراجعها مقابل الدينار، اليوم السبت، مقارنة بأول من أمس الخميس.

وهبط الدولار إلى 4.25 دينار مقابل 4.26 دينار أول من أمس الخميس، حسب متداولين وصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع اليورو إلى 4.60 مقارنة بـ4.64 دينار، بينما هبط الجنيه الإسترليني مسجلًا 5.17 دينار مقابل 5.20 دينار أول من أمس الخميس.

واستقرت الليرة التركية عند 0.75 دينار فيما انخفض الدينار التونسي بشكل طفيف ليسجل 1.49 مقابل 1.50 دينار.

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