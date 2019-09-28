تعليم المؤقتة تناقش وضع صيانة المدارس ببلدية البيضاء

العنوان_البيضاء

التقى وزير التعليم بالحكومة المؤقتة “فوزي بومريز” اليوم السبت مدير مكتب المشروعات بالمجلس البلدي البيضاء بحضور عدد من ممثلي البلدية ومدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة .

حيث ناقش “بومريز” وضع الصيانات التشغيلية العاجلة لعدد من المدارس علي مستوى البلدية .

من جهته عرض مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية عدد من المدارس التي قامت الوزارة بصيانتها وتقديم كامل الخدمات لها مضيفاً أن هناك عددا من المدارس التي استلم عملية صيانتها جهاز تنمية وتطوير المدن التابعة لرئاسة الوزراء .

وفي ختام الاجتماع أكد “بومريز” حرصه على تقديم كافة الخدمات الضرورية والأساسية للمدارس سواء ببلدية البيضاء أو كافة المناطق التعليمية بالبلديات، مضيفاً بأن الوزارة ومصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية التابعة لها سخرت كافة الجهود لتجهيز المؤسسات التعليمية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد .

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