وثائق أمريكية تكشف السبب الحقيقي لتخلص الناتو من معمر القذافي

كشفت وثائق أمريكية رفع عنها السرية بموجب القانون عن أدلة دامغة تبثت وقوف الولايات المتحدة وراء استخدام حلف الناتو في القضاء على النظام السابق والعقيد معمر القذافي.

وأوضحت الوثائق أن الإيميلات المسربة كشفت أن السبب الأساسي لمبادرة الناتو للإطاحة بالنظام السابق هو وضع حد لمحاولة العقيد معمر القذافي صناعة عملة نقدية ذات غطاء بنكي من الذهب ليس في ليبيا وحدها بل في معظم أفريقيا وهو ما يهدد سيطرة فرنسا وعملتها الفرنك في أفريقيا، ويخالف النظام العالمي الذي تتزعمه أمريكا ويهدد الدولار الأمريكي، الذي لم يعد له غطاء بنكي من الذهب منذ التسعينات و أصبح العالم كله يبيع ورقاً بورق لتكتمل سيطرة الصهيونية من أمريكا على العالم كله .

وتشير الإيميلات إلى أن السبب الثاني لحملة الناتو على ليبيا أيضاً لم يكن حماية المدنيين كما ادعت القوات، بل كان الهدف هو السيطرة على النفط الليبي، لتقويض خطة طويلة الأمد أعدها القذافي لتحويل ليبيا إلى قوة فاعلة في منطقة البحر المتوسط .

وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها المخابرات الفرنسية , فإن ليبيا كان قد جمعت كميات من الذهب تفوق قيمتها 7 مليارات دولار لهذا الغرض.