ماذا في لقاء معيتيق بوزيرة الداخلية الإيطالية ؟

إلتقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الجمعة في العاصمة الايطالية روما مع وزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورجيزي عقب أدائها اليمين الدستوري بتكليفها بوزارة الداخلية.

وقال المكتب الاعلامي لمعيتيق فقد تناول اللقاء الوضع في ليبيا وتداعيات ماوصفه بـ” العدوان غير المبرر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والتي أكدت الوزيرة موقف بلادها منه ونددت استهدافه للمدنيين وسط العاصمة بحسب اعلام الرئاسي.

وأشاد معيتيق بتعاون وزارة الداخلية الإيطالية في تسهيل إجراءات دخول جرحى الوفاق لتلقي العلاج في إيطاليا.

وبحث الجانبين ملف الهجرة غير الشرعية حيث أكدت على إستمرار التعاون مع الجانب الليبي للحد منها من جانبه أكد معيتيق على ضرورة دعم البلديات التي تعاني من تدفق المهاجرين عليها ومراكز الإيواء التابعة لوزارة الداخلية.

كما أبدت الوزيرة رغبتها في زيارة العاصمة طرابلس لزيادة حجم التعاون الأمني بين البلدين من أجل دعم الإستقرار في ليبيا.

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