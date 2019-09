لماذا رفضت أستراليا منح البعثة الليبية تأشيرة دخول لأراضيها؟

رفضت السفارة الأسترالية في القاهرة منح البعثة الليبية المشاركة في كأس العالم لكرة القدم المصغرة تأشيرة الدخول لأراضيها للمشاركة في البطولة.

وقال مسؤل الاتحاد الليبي للعبة حسين الطويلب فإن الاتحاد قد بدأ إجراءات التأشيرة منذ فترة طويلة وأن السفارة طالبت بمستند دعم تتحمل من خلاله هيئة الشباب والرياضة تكاليف المنتخب خلال مشاركته في المسابقة.

وأكد الطويلب في تصريحات صحفية أن الهيئة وفرت كل ما يلزم وقدمت جميع المستندات التي تشير إلى تكفلها بمصاريف المنتخب في أستراليا ولكنهم تفاجأوا برفض كل التأشيرات بدون سبب مقنع.

