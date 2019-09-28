بلدية مصراتة: الشروع في إيجاد حل لمشكلة تصريف مياه الأمطار

أعلنت بلدية مصراتة الشروع في إيجاد حلول لمشكلة تصريف مياه الأمطار بالطرق العامة في المدينة.

وأكد المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة بدء أعمال اللجنة المشكلة بقرار عميد البلدية رقم (15) لسنة 2019 بشأن إيجاد الحلول المناسبة لتصريف مياه الأمطار بالطرق العامة وغير المربوطة بالشبكة، حيث تم الشروع في تنظيف القنوات الخاصة بصرف مياه الأمطار، وكذلك خزانات التجميع، والبيارات استعدادا لفصل الشتاء.

وأوضحت بلدية مصراتة أن ذلك جاء بالتنسيق مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

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