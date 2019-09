 الحمروش تتهم سفارة ليبيا بلندن بالفساد

اتهمت وزيرة الصحة بحكومة عبدالرحيم الكيب السابقة، فاطمة الحمروش، السفارة الليبية في لندن بالفساد، قائلة: أنفقت 74 مليون جنيه إسترليني في أربع سنوات، وفي وجود دبلوماسيين بالسفارة بدون أي عمل واضح يقدمونه.

وأضافت “الحمروش” في تدوينة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ذلك كان خلال فترة وجود، محمود الناكوع سفيرًا بها في الفترة من “2011-2015”.

وتابعت الحمروش، ان المكتب الصحي بأيرلندا، أنفق قيمة من 3 إلى 3.5 مليون يورو، تم بها دفع مصاريف العلاج والإقامة والمنحة لعدد 300-350 جريح ومريض من الميزانية المخصصة للمكتب خلال نفس الفترة، موضحة أن القيمة الإجمالية التي كانت مُخصصة للعلاج وقتها، 10 مليون يورو.

وواصلت “الحمروش” أن السفارة الليبية بلندن، استولت أيضًا على بقية الميزانية الخاصة بالمكتب الصحي بإيرلندا، وأغلقت المكتب، وأوقفت عمل الموظفين به، وأوقفت مرتباتهم أيضًا بدون سند قانوني، رغم صرف المبالغ كاملة لحساب السفارة وتخصيصها للعلاج ومرتبات الموظفين تحت البندين بوضوح لكل منهما.

وانتقدت الحمروش، أنه حتى الآن، لم يحُاسب أحد بالسفارة، رغم وجود كل المستندات والدلائل وعلم الخارجية وديوان المحاسبة بكل التفاصيل.

