إطلاق منظومة حديثة لكافة السجلات المدنية الواقعة في نطاق بنغازي وضواحيها

كشف مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي العقيد أسامة الدرسي اليوم، عن إطلاق منظومة حديثة ومتطورة لكافة السجلات المدنية الواقعة في نطاق بنغازي وضواحيها.

وبحسب مكتب الإعلام فقد أكد الدرسي خلال اجتماعه بمديري السجلات المدنية ومشرفي المنظومات، أن هذه المنظومة محمية ومتطورة، يستطيع من خلالها الموظف سحب كافة المستخرجات المطلوبة بكل سهولة وسرعة.

وأوضح مدير الفرع أن المنظومة التي سيتم إطلاقها هذا الأسبوع، ستوفر الوقت على الموظف والمواطن، مشيرا إلى أنها مراقبة من قبل إدارة الفرع، وستتم معرفة المسؤول عن كل عملية سحب من السجلات المدنية.

وأكد الدرسي أن هذه المنظومة ستكون محمية يصعب اختراقها من قبل ضعاف النفوس، وأن الهوية الليبية بهذه المنظومة ستكون في مأمن من الاختراق، بعد التجاوزات والاختراقات التي جرت في السنوات الماضية في بعض السجلات المدنية.

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