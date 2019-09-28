بومريز يبحث الصيانة العاجلة للمدارس على مستوى بلدية البيضاء

بحث وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي عبدالرحيم بومريز، مع مدير مكتب المشروعات بالمجلس البلدي البيضاء وعدد من ممثلي البلدية، وضع الصيانات التشغيلية العاجلة لعدد من المدارس على مستوى البلدية.

وعرض ممثلو البلدية بحضور مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية التابعة للوزارة، وعدد من مديري الإدارات، كشوفا بعدد المدارس المحتاجة لمعالجات عاجلة من حيث الأولوية،

من جهته عرض مدير صيانة المرافق التعليمية، عدد المدارس التي قامت الوزارة بصيانتها وتقديم كامل الخدمات لها، مضيفاً أن هناك عددا من المدارس التي استلم عملية صيانتها جهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة الموقتة، إذ لايحق للمصلحة أن تتداخل معه في نفس المشاريع وفق شروط التعاقد المتعارف عليها.

وفي ختام اللقاء أكد الوزير سعيه من أجل حلحلة كافة المشاكل التي تم عرضها خلال اللقاء، مضيفاً أن الوزارة ومصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية التابعة لها، سخرت كافة الجهود لتجهيز المؤسسات التعليمية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2019 – 2020.

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