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مدير أمن منفذ أمساعد البري يصدر تعليماته بفرض مخالفات على الشاحنات التي تحمل الحمولة الزائدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أمساعد 28 سبتمبر 2019 (وال)- أصدر مدير أمن منفذ أمساعد البري عقيد عبد الباسط العريبي، تعليماته بالبدء فورًا بمخالفة الشاحنات التي تحمل الحمولة الزائدة.

وذكر مدير مكتب الإعلام بمدير أمن منفذ أمساعد البري، أن عقيد عبد الباسط العريبي، طالب بدفع مخالفة ماليًا حال وجود حمولة زائدة، وذلك بعد ازدياد في حوادث الطرقات، ومن أجل الحفاظ على أرواح المواطنين على الطرقات، وأن كل من يُخالف التعليمات يعرض نفسه للمسائلة القانونية. (وال- أمساعد) ن ع / ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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