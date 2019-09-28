الخرطوم تُغلق حدودها مع ليبيا وأفريقيا الوسطى

الخرطوم 28 سبتمبر 2019 (وال)- قرّر المجلس السيادي في السودان إغلاق حدوده مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، بسبب مخاوف أمنية.

هذا وقد اتخذ المجلس السيادي هذا القرار، خلال اجتماع عقده في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور مع حكومة الولاية.

ووفقًا لوكالة فرانس برس جاء – في بيان صدر الخميس – أن “المجلس السيادي وفي اجتماع مع حكومة جنوب دارفور، أمر بإغلاق الحدود مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، لتهديدها أمن واقتصاد البلاد”.

وشهدت منطقة دارفور في غرب السودان، سنوات من النزاعات التي اندلعت عام 2003، وقتل عشرات الآلاف خلال النزاع في الإقليم، كما تشرد أكثر من مليوني شخص بحسب الأمم المتحدة.

وخفت حدة العنف في السنوات الأخيرة، إلا أن تقارير تُشير إلى أن مهاجرين أفارقة، يدخلون بشكل منتظم إلى ليبيا عبر هذه المنطقة الشاسعة والجافة.

ويقع السودان على طرق الهجرة التي تربط شرق وغرب أفريقيا بالمتوسط وأوروبا، ويُحاول آلاف المواطنين الأفارقة الوصول إلى المتوسط عبر السودان كل عام، بنية الوصول إلى الشواطئ الأوروبي.

وذكرت قوات الدعم السريع السودانية، أنها ألقت الأسبوع الماضي القبض على قرابة “138” أفريقيًا بينهم عشرات السودانيين، أثناء محاولتهم دخول ليبيا بشكل غير قانوني. (وال- الخرطوم) ر ت

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