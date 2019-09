مفوضية اللاجئين تعلن غرق قارب يقل أكثر من 50 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، السبت، غرق قارب يحمل نحو 50 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية.

وبينت المفوضية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، أنه لا احصائيات متوفرة حتى الآن حول أعداد الضحايا والمصابين.

وشددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركاؤها على استعدادهم لتقديم المساعدة الطبية والإنسانية فور إنزال الركاب.

