مستشفى 7 أكتوبر يطالب عناصره بالالتحاق بمركز بنغازي الطبي

طالب مدير عام مستشفى 7 من أكتوبر ببنغازي، جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفى بالالتحاق بالعمل داخل مركز بنغازي الطبي.

وأوضح مدير المستشفى في تعميم بالخصوص، أنه على المعنيين الالتحاق بالعمل اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية بمركز بنغازي الطبي، في مدة أقصاها أسبوع، حتى لا تضطر إدارة المستشفى إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وفقا للوائح المعمول بها، مشيرا إلى أن ذلك جاء بناء على تعليمات وزير الصحة، بشأن إعادة دمج العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات المغلقة، للعمل بمركز بنغازي الطبي.

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