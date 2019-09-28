نقل أول دفعة من المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى رواندا

أعلن الناطق باسم وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بابار بالوتش ،عن نقل 66 لاجئا غير شرعي من ليبيا إلى رواندا.

وأوضح بالوتش أن المجموعة الأولى ضمت 26 طفلا معظمهم غير مصحوبين بعائلات، تحصلوا على وثائق بمجرد وصولهم إلى العاصمة الرواندية كيغالي؛ ووضعوا في أحد المراكز وجرى توفير السكن والطعام لهم إلى جانب الإغاثة الأساسية.

ووفق وكالة اللاجئين فإن المجموعة التي نقلت تعد أول من يستفيد من آلية النقل الطارئة التي تم الاتفاق عليها في مطلع الشهر الحالي بين رواندا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الإفريقي.

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