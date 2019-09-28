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نقل أول دفعة من المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى رواندا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن الناطق باسم وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بابار بالوتش ،عن نقل 66 لاجئا غير شرعي من ليبيا إلى رواندا.
وأوضح بالوتش أن المجموعة الأولى ضمت 26 طفلا معظمهم غير مصحوبين بعائلات، تحصلوا على وثائق بمجرد وصولهم إلى العاصمة الرواندية كيغالي؛ ووضعوا في أحد المراكز وجرى توفير السكن والطعام لهم إلى جانب الإغاثة الأساسية.
ووفق وكالة اللاجئين فإن المجموعة التي نقلت تعد أول من يستفيد من آلية النقل الطارئة التي تم الاتفاق عليها في مطلع الشهر الحالي بين رواندا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الإفريقي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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