أرجع عضو مجلس النواب، محمد العباني، قصف قوات الجيش لمقر “مليشيا النواصي”، في قلب العاصمة طرابلس، لأنها تحتمي بالمدنيين وتخزن أسلحتها وعتادها في مواقع مدنية مثل المستشفيات والمدارس والفنادق.

وتابع العباني، أن “الجيش” مؤسسة عسكرية تعمل وفق نظم وآليات، وعندما يتطلب العمل العسكري القيام بعمليات نوعية أو قصف مواقع أو مراكز عسكرية متقدمة، فإن ذلك تحدده طبيعة المعركة وخطط “تطهير” طرابلس.

The post العباني يكشف خلفيات قصف الجيش لمقر النواصي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية