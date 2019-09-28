إدارة التفتيش تتفقد الوحدات الصحية ببنغازي

قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة نوري الفسي رفقة مدير مكتب التفتيش بإدارة الخدمات الصحية بنغازي بن عيسي العمامي بجولة تفتيشية استهدفت مراكز الوحدات الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية بنغازي الواقعة في ضواحي الجنوبية للمدينة ( تيكا والقوارشة والفعكات ووحدات الرعاية الصحية بودريسة والكويفيه).

وبينت الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة معتز الطرابلسي أن الفسي اطلع خلال الجولة على سير العمل بإدارة الخدمات الصحية بنغازي كما تفقد الخدمات المقدمة للمرضي والمترددين وعدد من الأقسام والمعدات الطبية بالمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بنغازي.

وأضاف الفسي أنه تم التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد تقارير شاملة بشأنها لوزير الصحة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام العمل، وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية بالمستشفي والمراكز لتخفيف العبء على بقية المنشآت الصحية الأخرى وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا