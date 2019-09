سياسي: الاتحاد الأفريقي ضعيف وعاجز عن تقديم المساعدة لليبيين

أكد المحلل السياسي الليبي، علام الفلاح، أن الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية ضعيفة وهشة ولا تستطيع حل مشاكل وقضايا العمق الأفريقي وليس في شمال أفريقيا المحاذي للدول الأوروبية خاصة”.

وأفاد علام، في تصريح صحفي، بأن “الأوروبيين يخشون من تطور الأوضاع في ليبيا بشكل أكبر ويخشون من وجود دولة على ضفاف البحر المتوسط يوجد بها تنظيمات “داعش” و”القاعدة” وجماعات إرهابية أخرى”، مشيرا إلى أن “الليبيين يعولون على التدخل الأوروبي المساعد وليس المهيمن”.

وذكر علام، بأن “الاتحاد الأفريقي وقف صامتا أمام قصف الناتو عام 2011 ولم يستطع التدخل بشكل مباشر فلا يعتبر طرفا قويا في الأزمة الليبي”.

