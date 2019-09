أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن الأجهزة الرقابية، التي من المُفترض أن تكون صوت الحق الذي يخشاه الجميع، أصبحت محل اتهام.

وقال الدرسي، في تصريح صحفي، إن جزءًا كبيرًا من الأحاديث المتداولة عن فساد الأجهزة الرقابية، وما يتعلق بفساد الطبقة الحاكمة ومتقلدي المناصب العليا في الدولة صحيح

The post الدرسي يؤكد فساد الأجهزة الرقابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية